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Хранение семян сельскохозяйственных растений

Правильное хранение семян важно для их жизнеспособности. Семена могут храниться от нескольких лет до столетий, в зависимости от вида, условий хранения и целей.

Так в целях сохранения генетического разнообразия создан «банк семян», в котором семена хранятся десятилетиями. Первая в мире коллекция семян для научных и прикладных целей была создана русским ботаником Н. И. Вавиловым в пригороде Ленинграда в 1920-х годах.

В сельскохозяйственном производстве семена часто  закладываются на хранение на непродолжительный период времени, для сохранения их качества. Зачастую, семена хранят в бункерах, открытых для условий окружающей среды, что сокращает их срок хранения, снижает качество семян, а также приводит к потерям от насекомых и грызунов. Чтобы избежать этого, используются герметичные бункеры и контролируемая среда для поддержания жизнеспособности семян в течение более длительного периода времени.

Правовое регулирование порядка хранения семян сельскохозяйственных растений осуществляется Федеральным законом от 17 декабря 1997 года №149-ФЗ «О семеноводстве».

Требования к хранению семян регламентированы п.6 ГОСТ Р 52325-2005, согласно которому:

Подготовленные к посеву и реализации семена хранят в обеззараженных от амбарных вредителей семенохранилищах напольного, закромного, контейнерного или силосного типов в условиях, предотвращающих их увлажнение, засорение и порчу.

В хранилище, семена с кондиционной влажностью размещают раздельно по культурам, сортам, категориям, партиям и хранят при естественно устанавливающихся температуре и относительной влажности окружающего воздуха. Протравленные семена хранят в изолированном помещении с соблюдением установленных санитарных правил.

При хранении семян в мешках (пакетах, контейнерах) их укладывают в штабели на деревянные настилы или поддоны, отстоящие от пола не менее 15 см и от наружных стен хранилища — 70 см. Мешки укладывают в штабель «двойником» или «тройником», для предотвращения слеживания семян, уложенные в штабели мешки перекладывают через 4-6 мес.  

При хранении семян насыпью — высота бурта не должна превышать 1,5 м, при этом не допускается хранение на бетонном полу, делается это для того, чтобы исключить увлажнения и дальнейшее разогревание семян. Так как за зиму зерно охлаждается и при

 

высокой влажности воздуха, влага конденсируется на зерне, особенно внизу, где разница температур с воздухом больше. В семенохранилищах с активной вентиляцией высота насыпи семян зерновых и зернобобовых культур допускается в закромах до 3 м, в силосах - до 5 м.

 За нарушение правил хранения семян сельскохозяйственных растений предусматривается административная ответственность по ст.10.12 КоАП РФ.

       Следует помнить, что со временем, жизнеспособность семян, хранящихся даже при низких температурах, снижается. Постоянное поддержание определенных семенных линий требует, чтобы они периодически снимались с хранения и использовались для производства нового урожая семян. Таким образом, хранилищам семян требуется не только современное оборудование для хранения, но и посевные площади, опытный персонал для выращивания семян, обеспечивающих их генетическое разнообразие и чистоту, с целью пополнения исходного семенного фонда.

Общество
kuzbassnews.ru
12/11/2020
Общество
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