ИА "Новости Кузбасса" стало лучшим на медиафоруме "Черное золото России"

В Междуреченске прошел трехдневный медиафорум профмастерства среди редакций и журналистов СМИ «Черное золото России – 2019».

На конкурс поступило 272 работ из 70 СМИ 15 субъектов Российской Федерации. Республик: Бурятии, Хакасии, Коми, Саха, Тыва. Кемеровской, Читинской, Сахалинской, Ростовской, Томской, Магаданской, Новосибирской, Воронежсой областей, Приморского и Красноярского краев. А также из Республики Казахстан.

Организаторами конкурса выступили Правительство Кузбасса, Всероссийская государственная телерадиокомпания (в лице ГТРК «Кузбасс») и Союз журналистов Кемеровской области.

По итогам конкурса ИА «Новости Кузбасса» стало победителем в номинации «Лучшее интернет-издание по освещению угольной промышленности».

Фото: ИА Новости Кузбасса