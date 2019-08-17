ИА "Новости Кузбасса" стало лучшим на медиафоруме "Черное золото России"

В Междуреченске прошел трехдневный медиафорум профмастерства среди редакций и журналистов СМИ «Черное золото России – 2019».
На конкурс поступило 272 работ из 70 СМИ 15 субъектов Российской Федерации. Республик: Бурятии, Хакасии, Коми, Саха, Тыва. Кемеровской, Читинской, Сахалинской, Ростовской, Томской, Магаданской, Новосибирской, Воронежсой областей, Приморского и Красноярского краев. А также из Республики Казахстан.
Организаторами конкурса выступили Правительство Кузбасса, Всероссийская государственная телерадиокомпания (в лице ГТРК «Кузбасс») и Союз журналистов Кемеровской области.
По итогам конкурса ИА «Новости Кузбасса» стало победителем в номинации «Лучшее интернет-издание по освещению угольной промышленности».
Фото: ИА Новости Кузбасса
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