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Идентификация и учет животных

В связи с выполнением Плана диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий специалисты государственной ветеринарной службы проводят отбор проб крови крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота для исследования на бруцеллез, в связи с чем производят биркование животных.

Некоторые владельцы животных отказываются от данного мероприятия и не предоставляют своих животных для проведения биркования.

Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса напоминает, что в соответствии со статьей 2.5. Закона Российской Федерации «О ветеринарии» животные подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней, а также в целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных болезней.

 

Владельцы животных несут полную ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных правил при содержании и эксплуатации животных. В связи с этим они обязаны при наличии или приобретении животных производить их регистрацию в ветеринарном учреждении, получать регистрационный номер в форме бирки и следить за его сохранностью.

 

Номера заносят в электронную базу. Единая информационная база идентифицированных животных позволяет внедрить их паспортизацию, вести учет в режиме реального времени, контролировать движение поголовья, совершенствовать ветеринарный учет для проведения профилактических и лечебных мероприятий и обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности. Также она способна улучшить информационное обеспечение племенного дела, облегчить анализ эффективности кормления, содержания, ветеринарных обработок и т.д. Кроме того, благодаря идентификации можно контролировать безопасность продукции животного происхождения.

За нарушения ветеринарного законодательства РФ предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 10.6 КоАП РФ. За отказ от биркования животных специалистами Управления в отношении граждан составляются протоколы об административных правонарушениях.

Общество
kuzbassnews.ru
22/07/2020
Общество

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