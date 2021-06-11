Идентификация и учет животных

С начала 2021 сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено 21 выездное мероприятие по проверке граждан занимающихся содержанием сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот). В рамках данных мероприятий выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ, а именно животные в хозяйстве не подвергнуты учету и идентификации (отсутствуют бирки); животным не проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки против заразных болезней.

Требования по указанным нарушениям регламентированы Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», где определена ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства - производители этих продуктов.Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

Владельцы животных несут полную ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных правил при содержании и эксплуатации животных. В связи с этим они обязаны при наличии или приобретении животных производить их регистрацию в ветеринарном учреждении, получать регистрационный номер в форме бирки и следить за его сохранностью. Проводить диагностические исследования, вакцинации и обработки против заразных болезней в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных.

За нарушения ветеринарного законодательства РФ 16 граждан привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов.