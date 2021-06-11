Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Идентификация и учет животных

С начала 2021 сотрудниками отдела внутреннего ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено 21 выездное мероприятие по проверке граждан занимающихся содержанием сельскохозяйственных животных (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот). В рамках данных мероприятий выявлены нарушения ветеринарного законодательства РФ, а именно животные в хозяйстве не подвергнуты учету и идентификации (отсутствуют бирки); животным не проведены диагностические исследования, вакцинации и обработки против заразных болезней.

Требования по указанным нарушениям регламентированы Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», где определена ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы, а за выпуск безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства - производители этих продуктов.Владельцы животных и производители продуктов животноводства обязаны осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

Владельцы животных несут полную ответственность за соблюдение ветеринарно-санитарных правил при содержании и эксплуатации животных. В связи с этим они обязаны при наличии или приобретении животных производить их регистрацию в ветеринарном учреждении, получать регистрационный номер в форме бирки и следить за его сохранностью. Проводить диагностические исследования, вакцинации и обработки против заразных болезней в соответствии с ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных болезней животных.

За нарушения ветеринарного законодательства РФ 16 граждан привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафов.

Общество
kuzbassnews.ru
11/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовцы не смогут купить алкоголь в день праздника кемеровчан
В ближайшую субботу жители региона смогут купить алкоголь только в заведениях общепита. Аналогичные...
Вакцина от коронавируса закончилась в кемеровской больнице на неопределенный срок
Запасы препарата для профилактики коронавирусной инфекции закончились в Кемеровской городской...
Жительница Кузбасса стала фигуранткой дела за игры трехлетнего сына на подоконнике
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что трехлетний ребенок забрался на подоконник, пока...
Три женщины с коронавирусом умерли в Кузбассе за сутки, еще 66 человек заболели ковидом
За минувшие сутки в Кузбассе изменилась статистика по коронавирусу. По данным оперштаба, выросло...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2021
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus