Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Игра-бродилка, развивающий набор и сладости ждут детей в новогодних подарках «Южного Кузбасса»

В преддверии Нового года пенсионеры и дети работников угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») получат 9,5 тысячи подарков.

Яркие коробки с новогодней символикой и юбилейным логотипом «Мечела» получат почти 5000 детей до 14 лет, чьи родители работают в компании «Южный Кузбасс». Внутри подарков ребята найдут сладости и приятные сюрпризы. В набор игр и творчества включены задания на внимательность, логику и сообразительность, мастер-классы по оригами и страница «Увлекательный английский». В игре-бродилке «Играем всей семьей» ребятам предстоит изучить путь угля/руды от добычи и переработки до обогрева домов и производства металла.

Традиционные новогодние подарки в преддверии праздника также получат 4500 неработающих пенсионеров «Южного Кузбасса» и 100 детей из малообеспеченных семей.

«Ежегодно в преддверии Нового года «Южный Кузбасс» направляет средства на приобретение подарков и организацию праздничных мероприятий. В этом году новогодние утренники пройдут на четырех площадках Междуреченска и Мысков. Работники дворцов культуры приготовили для наших ребят праздничное представление, встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, а также традиционный хоровод вокруг новогодней елки», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

 

Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски
kuzbassnews.ru
19/12/2022
Общество
Экономика
Междуреченск
Мыски

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2022
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus