Игра-бродилка, развивающий набор и сладости ждут детей в новогодних подарках «Южного Кузбасса»

В преддверии Нового года пенсионеры и дети работников угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») получат 9,5 тысячи подарков.

Яркие коробки с новогодней символикой и юбилейным логотипом «Мечела» получат почти 5000 детей до 14 лет, чьи родители работают в компании «Южный Кузбасс». Внутри подарков ребята найдут сладости и приятные сюрпризы. В набор игр и творчества включены задания на внимательность, логику и сообразительность, мастер-классы по оригами и страница «Увлекательный английский». В игре-бродилке «Играем всей семьей» ребятам предстоит изучить путь угля/руды от добычи и переработки до обогрева домов и производства металла.

Традиционные новогодние подарки в преддверии праздника также получат 4500 неработающих пенсионеров «Южного Кузбасса» и 100 детей из малообеспеченных семей.

«Ежегодно в преддверии Нового года «Южный Кузбасс» направляет средства на приобретение подарков и организацию праздничных мероприятий. В этом году новогодние утренники пройдут на четырех площадках Междуреченска и Мысков. Работники дворцов культуры приготовили для наших ребят праздничное представление, встречу с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, а также традиционный хоровод вокруг новогодней елки», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»