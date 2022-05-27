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Игровая площадка Детские забавы в Кузнецкой крепости

1 июня 2022, с 12:00 до 15:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной, 1) будет работать игровая площадка «Детские забавы».

В Международный день защиты детей юные посетители смогут поучаствовать в традиционных русских играх, проявить ловкость в подвижных играх, проверить свою смекалку в логических головоломках, блеснуть эрудицией в ребусах и загадках.

Площадка будет работать на территории музея-заповедника. Кроме того, в течение всего рабочего дня (с 10:00 до 17:00) будут работать экспозиции и выставки в здании Обер-офицерского дома.

Для детей до 14 лет вход на территорию музея-заповедника и посещение экспозиций – свободный; вход для взрослых – согласно прейскуранту.

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kuzbassnews.ru
27/05/2022
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