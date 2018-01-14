Игровая программа в Акимо-Анненке

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Детская игровая программа «Танцующие снежинки» прошла в Акимо-Анненском сельском Доме культуры Тяжинского района.
Для разминки ребята рассказали о том, как отдохнули на каникулах. Затем дети отгадывали загадки на тему «Зима». После этого ведущие мероприятия разделили участников игровой программы на две команды для участия в конкурсах.
Ребята проявили смекалку и ловкость в конкурсных испытаниях «Меткий стрелок», «Кенгуру», «Самые аккуратные», «Работай головой». Болельщики активно поддерживали участников игровой программы. В благодарность за новогодние подарки, дети нарисовали открытки дедушке Морозу.
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