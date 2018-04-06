Игрушки на память

Роспотребнадзор закрыл спортзал прокопьевской школы Школа привлечена к ответственности с назначением административного наказания в виде приостановления...

Школа №81 в Новокузнецке откроется к 1 сентября Сегодняшним спикером стал заместитель главы Новокузнецка по строительству Виталий Солоненко.

Видео «царь-дачи» пенсионера Тулеева возмутило пользователей Сети Видео расстроило, шокировало и возмутило россиян. У пенсионера есть лес, озеро (без уточки), 11...