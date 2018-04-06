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Игрушки на память

В Тяжинском районе игрушки, принесенные к импровизированным мемориалам памяти погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово решили передать детям.
В поселке Тяжинский представители общественности доставили детские игрушки в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. После дезинфекционной обработки их вручат ребятишкам из многодетных семей района.
В Итатском городском поселении представители местных властей и активисты передали ребятишкам из многодетных, малообеспеченных семей поселка Итатский и деревни Новомарьинка игрушки, принесенные к траурному мемориалу памяти погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
06/04/2018
Общество
Тяжин
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Новости Кузбасса

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