"Игры поколений" провели в Кемерово

"Игры поколений" провели в Доме детского творчества Рудничного района.



В них приняли участие школьники и их родители. Ребят научили играть в "Морской бой", "Крестики-нолики" и другие логические игры, а также изготавливать поделки в технике "оригами". Главная задача, которую поставили перед собой организаторы, - показать, как интересно проводить время без гаджетов. В свою очередь, подрастающее поколение предложило родителям сыграть в Tricky Ways. Встреча завершилась дружеским чаепитием.

Учащиеся объединения «Мир Лого» Дома творчества приняли участие в мастер-классе по робототехнике. Полученные навыки программирования ребята продемонстрировали в соревнованиях.









Фото: пресс-служба администрации Кемерово