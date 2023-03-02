II Международные зимние спортивные Игры «Дети Азии» близятся к завершению

Самыми яркими участниками-спортсменами Игр «Дети Азии 2023» стали:

В фигурном катании:

Золото – Максим Автушенко – Москва;

Серебро – Александр Чмиль – УрФО;

Золото – Мария Агаева – Москва;

Серебро – Дина Хуснутдинова – Республика Татарстан.



В шорт-треке:

Андрей Петров – Москва – золото (1500 м), золото в смешанной эстафете (2+2 – 3000 м); эстафета 4 человека, юноши 3000 м;

Александр Симакин – Москва – золото (юноши 500м); серебро – юноши 1000 м;

Анастасия Баранова – Москва – золото (1500 м); серебро (девушки 1000 м); эстафета смешанная (2+2) (3000 м);

Ксения Прибытова – УрФО – золото девушки 1000 м; золото – девушки 500 м;



В лыжных гонках:

Виктория Бедина – Москва – золото (девушки спринт); девушки 5 км – бронза;

Виктория Ефимова – Кузбасс - бронза (девушки спринт); девушка 5 км – серебро;



В конькобежном спорте:

Кирилл Батюшкин – СФО – золото 500 м, серебро на 1500 м;

Матвей Бажанов – Москва – бронза (500 м) и золото (1500 м);

Альбина Ильясова – УрФО – золото (1500 м) и серебро (500 м);

Вероника Бесхлебная – Москва – золото (500 м) и бронза (1500м);



В прыжках на лыжах с трамплина:

Илья Мизерных – Казахстан – золото (HS 20-49) и серебро в команде (смешанные соревнования).



В горнолыжном спорте:

Тимофей Кильдюшкин – Башкортостан – (золото) слалом-гигант и (бронза) супер-гигант;

Софья Гусарова – СФО – (золото) слалом – гигант и (серебро) супер-гигант.



По итогам 1 марта в медальном зачете Игр «Дети Азии» по-прежнему лидируют сборные российских регионов. Возглавила неофициальный медальный зачет сборная Москвы, на втором месте – СФО, на третьем – УрФО. На четвертой позиции разместилась сборная Дальневосточного федерального округа. Пятое место – сборная Казахстана. Шестое место у сборной Кузбасса.



В ледовом спортивном комплексе «Сосновый» в Кемерове прошли финальные соревнования по керлингу. Победу среди смешанных пар одержала команда СФО. На втором месте – спортсмены УрФО, на третьем – сборная Москвы. В турнире за третье место участвовали кемеровчане Денис Семененко и Карина Дементьева, в итоге они уступили москвичам.



Более 130 спортсменов из Армении, Кыргызстана, Казахстана, Республики Беларусь и регионов России боролись за победу в индивидуальном спринте. Среди юношей первое место занял Дмитрий Трушкин, СФО. Среди девушек – Виктория Бедина, Москва.



В Междуреченске на горнолыжном комплексе «Югус» прошли соревнования по горнолыжному спорту в дисциплине супер-гигант. Среди юношей золото завоевал Роман Норчуганов СФО; серебро у Владислава Юревича (СФО); третье место разделили Тимофей Кильдюшкин из Республики Башкортостан и Артем Щелоков из Кузбасса. Среди девушек сильнейшей стала Софья Решетник из команды СФО; на втором месте Софья Гусарова - СФО; на третьем - Виктория Маликова из Москвы.



В командных соревнованиях по горнолыжному спорту победила команда СФО. Чемпионами командных соревнований-микст по прыжкам на лыжах с трамплина стали кузбасские летающие лыжники Вероника Павлова и Константин Краев, серебро взяла команда Казахстан-1 – София Шишкина и Илья Мизерных, бронзу - Казахстан-2 – Алена Свириденко и Илья Шильников.

На «Кузнецком льду» прошел конкурс индивидуального мастерства среди хоккеистов в рамках Игр «Дети Азии-2023». Представители всех девяти команд состязались в трех номинациях: точность броска, самый красивый буллит, бег на время и владение шайбой. Самым точным оказался Егор Привалов из Сибирского федерального округа. Самый красивый буллит исполнил в бильярдном стиле Даниил Вакарин (Дальневосточный федеральный округ). Быстрее всех круг преодолел Матвей Шевцов (16,36 секунды) из Беларуси. Каждый из победителей получил памятный приз от организаторов Игр «Дети Азии».



Прошел заключительный соревновательный день по шорт-треку. У юношей на дистанции 1000 м первое место завоевал Мейржан Толеген из Казахстана, 2 место - Александр Симакин из Москвы, 3 место у Мадияра Мадихова из Казахстана. Среди девушек лидировала Ксения Прибытова из сборной УрФО, второе место заняла Анастасия Баранова - Москва, третье - Василина Шарагина из сборной ДФО.



В скоростном беге на коньках на дистанции 1500 м золото взял Матвей Бажанов из Москвы. Среди девушек победительницей стала Альбина Ильясова (УрФО). В конькобежном спорте (заезд на 500 м) золото среди юношей завоевал Кирилл Батюшкин – СФО. Среди девушек – Вероника Бесследная из Москвы. В сноуборде в параллельном слалом-гиганте среди юношей победу одержал Илья Хуртин – СФО; на втором месте Дмитрий Подольский – Кузбасс; на третьем – Макар Бородин – УрФО. Среди девушек первое место заняла Яна Ульянова – УрФО, второе и третье места у девушек из команды СФО – Марии Травиничевой и Виктории Козловой соответственно.



Сегодня, 2 марта, состязания проходят сразу в трех муниципалитетах – в Кемерове, Новокузнецке и в Таштагольском районе. В Ледовом дворце «Кузнецкий Лед» Новокузнецка в группе Б второго дивизиона встретились команды Узбекистана и Кыргызстана. Победу одержала команда Узбекистана. Счет встречи 12:2. Далее пройдут полуфиналы по результатам игр в групповом этапе.



Кроме того, в Кемерове, в Ледовом дворце «Кузбасс», прошли соревнования по конькобежному спорту (скоростной бег на коньках) на 1000 м среди юношей и девушек. Золото у Альбины Ильясовой – УрФО, серебро у Вероники Бесхлебной из Москвы, бронза у Анны Потаповой из команды СФО. У юношей первое место у Кирилла Батюшкина – СФО, второе место у Матвея Бажанова из Москвы, третье место завоевал Данил Борисов из команды СФО.



Официальная тренировка по лыжным гонкам состоялась на базе Лыжного комплекса «Снежный». В Таштагольском районе состоялись соревнования по сноуборду (сноуборд-кросс, альпийские дисциплины). Юноши и девушки состязались в параллельном слаломе, затем пройдут командные соревнования.



В горнолыжном комплексе «Шерегеш» прошли финалы у юношей и девушек по волейболу на снегу. В результате у юношей первое место заняла сборная Кузбасса (Леонид Башков, Никита Еремин, Сергей Павлов, Максим Чепелов). На втором месте – сборная Республики Башкортостан (Алексей Александров, Михаил Карюк, Алексей Михеев, Алмаз Тазетдинов). Бронза у – сборной УрФО (Георгий Склюев, Артем Оськин, Никита Бурячок, Макар Кривицкий).



У девушек золото у сборной команды СФО (Алина Каплева, Екатерина Сухлецова, Анастасия Юшковская, Диана Немков). Серебро завоевала сборная УрФО (Александра Фомина, Дарья Фешкова, Ева Смоленская, Дарья Железникова). Бронза досталась сборной Кузбасса (Александра Жукова, Варвара Гвоздева, Валерия Пугачева, Елизавета Казанцева).



Полуфинальный матч между сборными командами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в рамках Игр «Дети Азии» закончился со счетом 4:1.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса