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III Спартакиада народов Кузбасса стартовала в Гурьевске

28 мая Гурьевск принимает представителей коренных малочисленных народов Кузбасса. Областное межнациональное спортивное соревнование «III Спартакиада народов Кузбасса», где встретились 20 национальных команд со всего региона, посвящено 300-летию Кузбасса.

«Мероприятие направлено на пропаганду здорового образа жизни, укрепление дружественных и межнациональных связей, солидарности и добрососедства между народами региона, приобщение членов национальных диаспор к активному отдыху с использованием спортивных программ», — отметила министр культуры и национальной политики Кузбасса Марина Евса.

В программе Спартакиады — соревнования по мини-футболу, настольному теннису, командная эстафета и национальные игры: перетягивание каната, стрельба из лука, бег, а также демонстрация мастерства в набивании тебека. Вне конкурса состоятся игры в нарды.

Сопровождать спортивный праздник будут выступления творческих коллективов, национальная кухня и выставка декоративно-прикладного творчества.

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kuzbassnews.ru
28/05/2021
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