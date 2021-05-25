Импорт кормовых добавок из Германии в Кемеровскую область - Кузбасс

С начала 2021 года сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу досмотрено 17 партий кормовых добавок производства Германия в количестве 75,16 тонн.
Кормовые добавки представлены широким ассортиментом компонентного состава (различные комплексы витаминов, макро- и микроэлементов, ферментов, аминокислот, бактерий, дисахаридов, пивных дрожжей и т.д.) и предназначены для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах, для обогащения и балансирования рационов, оптимизации процессов пищеварения у продуктивных животных и других ветеринарных целей.
Каждая партия кормовых добавок проходит идентификацию согласно транспортной маркировке и ветеринарным сопроводительным документам. Ввоз продукции на территорию Кемеровской области - Кузбасса осуществляется с соблюдением требований ветеринарного законодательства РФ и оформлением ветеринарных сертификатов установленного образца.
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