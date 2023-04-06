Импорт подкарантинной продукции в Кузбасс увеличился в сравнении с прошлым годом

При ввозе на территорию Кемеровской области – Кузбасса должностными лицами Управления Россельхознадзора за первые 3 месяца 2023 года проконтролировано 3290,597 тонн подкарантинной продукции и 771 штука древесного упаковочного материала импортного происхождения, это выше на 8% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Казахстана – 1999,017 тонн и 651 штука. Основной ассортимент: томаты – 616,5 тонн, яблоки – 530,6 тонн, морковь – 268 тонн, огурцы 193,5 тонн, капуста -112 тонн.

Из Киргизии ввезено – 533,55 тонн и 120 шт. В основном это овощи: капуста – 247,1 тонн, лук репчатый – 209,85 тонн, морковь –32 тонн, а также орехи грецкие – 24 тонн, орехи фисташки – 19 тонн.

Кузбасские предприятия, занимающиеся пивоварением, из Республики Беларусь ввезли 66,03 тонны солода.

Также на территорию области ввезено 692 тонны семенного материала из Нидерландов, а именно: 671 тонна лука севка и 21 тонна картофеля, для розничной реализации.

С начала года на подкарантинную продукцию выдано 169 актов карантинного фитосанитарного контроля, карантинных объектов не выявлено.