Индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению

С 1 апреля социальные пенсии в стране увеличатся на 6,1%. Индексация с учетом роста прожиточного минимума для пенсионеров коснется и пенсий по государственному обеспечению. В Кемеровской области повышение затронет 98 тыс. человек, из них 95 тыс. человек являются получателями социальной пенсии.

Социальную пенсию получают те, кто не приобрёл права на страховую пенсию по старости. Также она назначается круглым сиротам, инвалидам, детям-инвалидам, тем, кто потерял кормильца.

Апрельская индексация касается также военнослужащих, получающих пенсии по гособеспечению, участников Великой Отечественной войны, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавших от радиации, нетрудоспособных членов семьи погибших или умерших военнослужащих или чернобыльцев.

Средний размер социальной пенсии в Кузбассе после индексации составит 11144 рубля. В частности, для ребенка-инвалида она достигнет 17491 рубль, для инвалида 2 группы – 7288 рублей.