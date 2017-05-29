Индивидуальный предприниматель подозревается в уклонении от уплаты налогов

В Кузбассе в отношении женщины - индивидуального предпринимателя возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и сборов с физического лица в крупном размере.



По версии следствия, индивидуальный предприниматель, занимаясь предоставлением в аренду имущества, в 2015 году получила доход от продажи здания на сумму порядка 67,5 миллионов рублей. В связи с этим коммерсант обязана была рассчитать и уплатить в бюджет налог. Однако предприниматель уклонилась от уплаты налогов, не указав полученный доход в декларации.



Данные нарушения выявлены налоговым органом при проверке декларации. В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных в бюджет государства.



В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.