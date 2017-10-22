Информационно-познавательный час в Тяжине

ДТП спровоцировали пробку на Логовом шоссе в Кемерове Утром в понедельник, 23 октября, на Логовом шоссе в Кемерове образовалась пробка.

Новокузнечанка погибла в горящем доме По информации «Правоохранительного портала Кузбасса», соседи почувствовали сильный запах гари....

Жуткое ДТП в Кемерове: легковушка сбила седого мужчину Ранее iReactor сообщал о том, что в Кемерово на улице Сибиряков-Гвардейцев произошло ДТП, в котором...