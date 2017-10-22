Информационно-познавательный час в Тяжине

Для представителей Тяжинского районного отделения Всероссийского общества глухих прошел информационно-познавательный час «Семь чудес Кузбасса».
Главный библиотекарь Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова Виктория Викторовна Рябовалова представила присутствующим презентацию о наиболее известных природных, исторических, архитектурных и культурных объектах, которыми гордится Кузбасс.
Это Томская писаница, Кузнецкая крепость, монумент «Память шахтерам Кузбасса», Мариинск – город- музей под открытым небом, «Золотая Шория», Азасская пещера, Поднебесные Зубья. После виртуальной экскурсии люди с ограниченными возможностями здоровья задали ведущей интересующие их вопросы.
Особый интерес у собравшихся вызвала книга-альбом «Семь чудес Кузбасса». В издании можно получить более подробную информацию о родном крае, рассмотреть красоты природы и животного мира Кемеровской области.
Затем участники мероприятия посмотрели видеофильм «Семь чудес Кузбасса».
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