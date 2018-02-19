Информационный перекресток в Тяжине

Специалисты Тяжинской центральной районной библиотеки имени Н. И. Масалова провели для отдыхающих центра социального обслуживания населения Тяжинского района информационный перекресток «Библиотека сегодня».

Библиограф сектора краеведения Эрика Эдуардовна Хобовец рассказала отдыхающим о работе краеведческого сектора в Тяжинском районе, провела книжный обзор «Без прошлого – нет будущего». Здесь были представлены книги «Кузбасс вехи истории» Николая Павловича Шуранова, «История земли Тяжинской» Олега Викторовича Костюнина и другие. Также была представлена и художественная литература кузбасских писателей. Свое выступление Эрика Эдуардовна завершила стихотворением «Мы рано труд познали» поэта из поселка Тяжинский Алексея Николаевича Ростовского.

Библиограф публичного центра правовой информации Мария Александровна Удалая провела видеобеседу «С правом по жизни». Присутствующие узнали о том, что у них есть возможность получить бесплатную юридическую консультацию, подобрать информацию в области права, воспользоваться справочно-правовыми системами «Законодательство России» и «Консультант плюс», зарегистрироваться на портале государственных услуг.

Также все желающие могут посетить в центральной районной библиотеке книжные выставки по социально-значимым темам: «Азбука правового пространства», «Законодательство Кемеровской области», «Пенсионный фонд информирует», «Мошенничество и его формы», «Права потребителей в современной России», «Сам себе адвокат», «Юридическая практика в вопросах и ответах».

Отдыхающие задавали вопросы о правах человека и гражданина, правах потребителя, вопросы по повышению тарифов в сфере ЖКХ на 2018 год. Собравшиеся посмотрели видеоролики «Семь основных прав потребителей», «Осторожно мошенники!», «История одного гражданина». Каждому участнику информационного перекрестка были вручены информационные буклеты «ПЦПИ информирует».