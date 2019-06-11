Информация для пассажиров международного сообщения

На основании указания Россельхознадзора от 30.05.2019 №ФС-СА-7/13648 в целях повышения эффективности реализации мероприятий направленных на недопущение заноса из-за рубежа заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных, и недопущения оборота продукции, опасной в ветеринарно-санитарном отношении, предусмотренных п.10.1 Решения Комиссии Таможенного союза №317 от 18.06.2010, отдел Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте ИНФОРМИРУЕТ ПАССАЖИРОВ МЕЖДУНАРОДНОГО СООБЩЕНИЯ О СЛЕДУЮЩЕМ: сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, в том числе для личного потребления страной происхождения которых являются: Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Черногория, Королевство Норвегия, Украина, Республика Албания, Республика Исландия, Княжество Лихтенштейн ЗАПРЕЩЕНА к ввозу на территорию Российской Федерации до 31.12.2019 года.