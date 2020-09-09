Информация для пользователей ФГИС “Меркурий”

При проведении мониторинга данных ФГИС “Меркурий” в области ветеринарии, осуществляемого в соответствии с Положением о мониторинге качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения, утверждённого постановлением Правительства РФ от 22.11.2000 № 883, сотрудниками Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу ежедневно выявляются ошибки в работе лиц, оформляющих ветеринарные сопроводительные документы (далее – ВСД).

В ходе данной работы выявляются нарушения обязательных требований, которые регламентируются Порядком оформления ВСД в электронной форме, утверждённым Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589.

При оформлении электронных ВСД уполномоченным и аттестованным лицам, а также сотрудникам ветеринарных управлений субъектов необходимо уделять особое внимание на сертификацию продукции с истекшим сроком годности, принятие (гашение ВСД) и последующую сертификацию продукции, поступившей с нарушениями Правил сертификации, несвоевременное гашение ВСД, отсутствие у лица прав производить оформление ВСД на подконтрольный товар и т.д.

Напоминаем, согласно Приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646 “Об утверждении Перечня продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы” уполномоченные лица не вправе оформлять ВСД на некоторый перечень подконтрольных товаров (яйцо куриное пищевое, мёд натуральный и др.).

Согласно Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме предусмотрены меры ответственности за нарушения обязятельных требований при сертификации подконтрольных товаров в отношениий лиц, осуществляющих оформление ВСД в ФГИС “Меркурий” (письменное предупреждение, приостановка и аннулирование регистрации пользователей ФГИС “Меркурий”, привлечение к административной ответственности).