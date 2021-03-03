Информация для предприятий экспортеров

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу ежегодно проводят отбор проб для исследований по программе государственного лабораторного мониторинга сырья и продукции животного и растительного происхождения в целях подтверждения качества и безопасности пищевой продукции на всех этапах производственной цепочки с целью охраны жизни и здоровья населения, которое возможно только путем реализации целого комплекса исследований, которые проводит ФГБУ «Кемеровская МВЛ», оснащенная новым высокоточным оборудованием, позволяющим проводить исследования отвечающие международным требованиям, обеспечивает оценку качества продукции, ее соответствие нормативам и является эффективным механизмом осуществления контроля безопасности продукции животного и растительного происхождения, остатков запрещённых и вредных веществ в организме животных, продукции животного происхождения и кормах на территории Кемеровской области. Продукция исследуется на микробиологические показатели, токсичные элементы, нитраты, нитриты, радионуклиды, фитотоксины, на содержание остаточных количеств пестицидов и антибиотиков, (хлорамфеникол, фторхинолоны, сульфаниламидные и гормональные препараты в пищевых продуктах, микотоксины в кормах и пищевых продуктах, методом ИФА, полихлорированные бифенилы, фосфорорганические пестициды, синтетические пиретроиды в пищевых продуктах, почвах и кормах методом газовой хроматографии, проводят количественный анализ элементарного состава воды, почвы и пищевых продуктов методом атомной спектрофотометрии).

За 2020 г. сотрудниками Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в целях реализации мероприятий Федерального проекта «Экспорт продукции АПК» проведена работа по проведению лабораторных исследований в рамках Плана мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и государственного задания.

Отбор проб поднадзорной государственной ветеринарной службе продукции осуществлялся на предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, включённых в реестр предприятий Таможенного союза и Реестр предприятий-экспортеров в третьи страны.

Всего за данный период происследована 191 проба пищевой продукции, кормов и кормовых добавок и биоматериала.

По результатам лабораторных исследований на 4 предприятиях Кемеровской области - Кузбасса вводился режим УЛК (усиленный лабораторный контроль). Выявления:

1. молоко и молочная продукция (наличие фитостеринов, микробной трансглутаминазы, бактерий группы кишечной палочки (БГКП), дрожжей и плесени, наличие сухого молока в продукции из цельного молока, несоответствие жирно-кислотного состава молочного жира);

2. рыба и рыбная продукция (наличие микробной трансглутаминазы, мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ);

3. мясо и мясная продукция (наличие антибиотиков, микробной трансглутаминазы, сальмонелл);

4. яйцо куриное пищевое (наличие антибиотика группы хлорамфеникола). При выявлении недоброкачественной продукции информация незамедлительно направляется в территориальные Управления Россельхознадзора, где принимаются меры по отношению к структурам, реализующим или производящим данную продукцию: ставят недобросовестные предприятия на усиленный лабораторный контроль, в ходе которого на протяжении трех месяцев исследуют продукцию по выявленным превышениям показателей безопасности. Если на протяжении этого периода нарушения продолжаются, то вводится ограничения на вывоз, перемещение и реализацию продукции таких предприятий. Согласно Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2014 № 94 года усиленный лабораторный контроль на предприятии вводиться сразу после обнаружения несоответствия. Мониторинговые исследования, проводимые в ФГБУ «Кемеровская МВЛ», важны и значимы, поскольку являются составной частью мер, обеспечивающих продовольственную безопасность Российской Федерации.

Отмечаем, что основными причинами выявлений положительных случаев являются плохая термообработка изделий, неудовлетворительное санитарное состояние предприятия, нарушение температурного режима и сроков хранения.

Отдел Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте напоминает, что предприятия находящиеся в Реестре Таможенного Союза и Реестре экспортеров должны участвовать в ежегодной программе государственного мониторинга производимой продукции и сырья согласно плана согласованному с Управлением ветеринарии Кузбасса. Мониторинговые исследования проводится на безвозмездной основе.E