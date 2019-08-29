Информация для участников зернового рынка

В связи с началом уборочной компании зерновых культур 2019 года и предстоящим оборотом зерновой продукции на единой таможенной территории Таможенного союза, Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает хозяйствующим субъектам о соблюдении требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» (далее - технический регламент), обязательных к применению и исполнению на единой таможенной территории Таможенного союза участниками зернового рынка.Они направлены на защиту жизни и здоровья человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей зерна.
Участникам зернового рынка необходимо знать следующее:
Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения) соответствия, установленные указанным техническим регламентом.
Порядок реализации зерна расписан в статьях 3, 4, 7 Технического регламента:
- Каждая партия поставляемого зерна, при его выпуске в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, сопровождается товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию о декларации о соответствии партии зерна требованиям технического регламента .
- Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами, обеспечивающими его прослеживаемость, содержащими информацию о:
1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт);
2) количестве зерна, в единицах массы;
3) наименовании и месте нахождения заявителя;
4) о наличии в зерне генно-модифицированных (трансгенных) организмов (далее - ГМО) в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет более 0,9 процента.
Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена информация: «генетически модифицированное зерно» или «зерно, полученное с использованием генно-модифицированных организмов» или «зерно содержит компоненты генно-модифицированных организмов», с указанием уникального идентификатора трансформационного события. Согласно Приложениям 2 и 4 Технического регламента зерно может содержать только зарегистрированные в соответствии с законодательством государства – члена Таможенного союза линии ГМО. В зерне, содержащем ГМО, допускается не более 0,9% незарегистрированных линий ГМО.
Следует отметить, что требования к процессам хранения зерна установлены статьей 4 технического регламента:
- Хранение зерна должно осуществляться в зернохранилищах, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств.
- Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть доступными для их очистки и обеззараживания.
- Состояние кровли и стен зернохранилищ, конструкции входных отверстий кана-лов активной вентиляции должны обеспечить предотвращение попадания в них атмосферных осадков и посторонних предметов.
- В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном токсичные, горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и нефтепродукты, а также пищевую продукцию иного вида и непищевую продукцию в случае, если это может привести к загрязнению зерна.
- Процесс обеззараживания, зараженного вредителями зерна, должен обеспечивать безопасность зерна в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом.
- В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна быть организована проверка условий его хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия постороннего запаха.
- В зернохранилищах при хранении зерна должны обеспечиваться условия, позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а также условия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность.
- Не допускается выпуск в обращение на единой территории Таможенного союза зерна, если содержание в нем остаточных количеств действующих веществ пестицидов, превышает допустимые уровни.
Рекомендуем сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим производство, хранение, декларирование и реализацию зерна, а так же другим участникам зернового рынка, неукоснительно соблюдать требования законодательства в области качества и безопасности зерна. Штрафы за нарушение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» ощутимые: за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, административная ответственность предусмотрена ст. 14.45 КоАП РФ, административный штраф на должностное лицо - от 20 до 40 тыс. руб., на юридическое – от 100 до 300 тыс. руб.; за нарушение изготовителем требований технического регламента - ст. 14.43 КоАП РФ, административный штраф на должностное лицо – от 10 до 20 тыс. руб., на юридическое лицо – от 100 до 300 тыс. руб.; за недостоверное декларирование соответствия продукции – ст. 14.44 КоАП РФ, административный штраф на должностное лицо – от 15 до 25 тыс. руб, на юридических лиц – от 100 до 300 тыс. руб.
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