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Информация для владельцев спортивных лошадей, принимающих участие в выездных соревнованиях и тренингах

Для участия в выездных соревнованиях и тренингах владельцам спортивных лошадей необходимо согласовать с Территориальным управлением Россельхознадзора маршрут перевозки животных и оформить на них ветеринарные свидетельства формы № 1 (далее – ВСД) в ГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных» по месту регистрации.

Для получения согласования перевозки животных необходимо подать заявление о согласовании маршрутов перевозки или перегона животных в Территориальное управление Россельхознадзора с приложением от ГБУ «СББЖ» сведений о проведении диагностических и противоэпизоотических мероприятий.

При оформлении ВСД в электронной форме в ФГИС «Меркурий» адрес прохождения соревнования должен соответствовать номеру предприятия в реестре ИС «Цербер».

Кроме того, для участия в соревнованиях владельцы должны иметь ветеринарные паспорта на животных.

После завершения выездных мероприятий для возвращения животных в место отправки владельцам необходимо обратиться в ветеринарную службу по месту их прохождения и оформить возвратный ВСД согласно п.3.2.3 Порядка работы в Меркурий.ХС.

 

Подробную информацию владельцы животных могут получить в отделе государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбасса в г. Кемерово по тел. (8-384-2) 36-15-86.

Общество
kuzbassnews.ru
26/04/2021
Общество

Новости Кузбасса

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