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Информация хозяйствующим субъектам Кемеровской области - Кузбасса о ввозе животных на территорию субъекта.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее-Управление) сообщает следующее: в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 Административного регламента Россельхознадзора, утверждённого приказом Минсельхоза России от 07.11.2011 №404, при рассмотрении заявок на ввоз на территорию субъекта Российской Федерации животных (кроме домашних и декоративных животных, перемещаемых в целях отличных от предпринимательских) Управление запрашивает позицию управления ветеринарии Кузбасса (далее-управление ветеринарии).

Управление ветеринарии в соответствии с письмом Минисельхоза России от 05.04.2012 № АО-25-27/2785 предоставляет свою позицию, выраженную в подтверждении информации в запросе о наличии у заявителя условий для карантинирования и дальнейшего содержания животных.

При неподтверждении управлением ветеринарии сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 18.1, Управление оформляет отказ в выдаче разрешения. Однако, имеются случаи, когда отказ основывается на иных причинах, не указанных в пункте 18.1 Регламента. В таких случаях, не имеющих основания ни к конкретно представленной заявке, ни к месту предполагаемого карантинирования и дальнейшего содержания ввозимых животных, Управление будет повторно направлять заявку на ввоз в управление ветеринарии для подтверждения информации, указанной в запросе заявителя. В случае вторичного подобного отказа в согласовании, Управление будет выдавать разрешения на ввоз без учёта позиции управления ветеринарии.

 

Общество
kuzbassnews.ru
23/06/2021
Общество

Новости Кузбасса

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