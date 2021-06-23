Новости Кузбасса

Информация хозяйствующим субъектам Кемеровской области - Кузбасса о ввозе животных на территорию субъекта.
Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее-Управление) сообщает следующее: в соответствии с подпунктом 1 пункта 13 Административного регламента Россельхознадзора, утверждённого приказом Минсельхоза России от 07.11.2011 №404, при рассмотрении заявок на ввоз на территорию субъекта Российской Федерации животных (кроме домашних и декоративных животных, перемещаемых в целях отличных от предпринимательских) Управление запрашивает позицию управления ветеринарии Кузбасса (далее-управление ветеринарии).
Управление ветеринарии в соответствии с письмом Минисельхоза России от 05.04.2012 № АО-25-27/2785 предоставляет свою позицию, выраженную в подтверждении информации в запросе о наличии у заявителя условий для карантинирования и дальнейшего содержания животных.
При неподтверждении управлением ветеринарии сведений, представленных заявителем в соответствии с пунктом 18.1, Управление оформляет отказ в выдаче разрешения. Однако, имеются случаи, когда отказ основывается на иных причинах, не указанных в пункте 18.1 Регламента. В таких случаях, не имеющих основания ни к конкретно представленной заявке, ни к месту предполагаемого карантинирования и дальнейшего содержания ввозимых животных, Управление будет повторно направлять заявку на ввоз в управление ветеринарии для подтверждения информации, указанной в запросе заявителя. В случае вторичного подобного отказа в согласовании, Управление будет выдавать разрешения на ввоз без учёта позиции управления ветеринарии.
Главные новости
Популярное за месяц
|
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
|
Кемеровчане пожаловались на вырубку деревьев на улице Волгоградской. По словам местных жителей,...
|
Прокуратура Кемеровской области провела проверку из-за сообщений местных жителей о появлении...
|
Заболеваемость COVID-19 существенно отличается от картины в среднем по стране, о чем рассказали...
|
Проведение капремонта стало возможным благодаря региональной программе модернизации первичного...