Информация о деятельности внутреннего государственного ветеринарного надзора в Кемеровской области

За 2022 год отделом внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу проведено 723 профилактических мероприятий по соблюдению ветеринарного законодательства на территории Кемеровской области- Кузбасса, состоящие из информирования, объявления предостережения, консультирования, в том числе опубликовано в печати, на сайте ТУ Россельхознадзора, размещено в интернет изданиях 29 статей.

Проконсультировано 690 пользователей по вопросам регистрации в ФГИС «ВетИС» и предоставления доступа к компоненту «Меркурий», по телефону и при непосредственном взаимодействии с гражданами. Зарегистрировано 148 заявлений ФГИС «Меркурий», обработано и объединено 1348 площадок хозяйствующих субъектов в системе Цербер.

Сотрудниками внутреннего государственного ветеринарного надзора по результатам мониторинга ФГИС «Меркурий» за систематические нарушения заблокировано 7 пользователей, выдано 56 предупреждающих писем (уведомлений), одно предостережение.

Государственными инспекторами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу, проведены 3 внеплановых контрольно надзорных мероприятий по предотвращению заноса и распространения возбудителя африканской чумы свиней, по результатам которых составлено 2 протокола об административном правонарушении с исполнением предписания по устранению выявленных нарушений.

По результатам внеплановых контрольно надзорных мероприятий было выдано 6 предписаний и одно предостережение об устранении выявленных нарушений

За первый квартал 2022 года Управлением было рассмотрено 10 административных правонарушений и вынесено 10 постановлений КоАП РФ на сумму 353,5 тысяч рублей; взыскано наложенных штрафов на сумму 454,51 тысяч рублей. В службу судебных приставов направлено 5 постановлений о взыскании долга по нарушениям КоАП РФ на общую сумму 43 тысячи рублей.

Рассмотрено 30 обращений по жалобам граждан и даны пояснения в соответствии с законодательством РФ в области ветеринарии, 6 из них перенаправлено в подведомственные органы.

При проведении внеплановых документарных проверок, сотрудниками Управления Россельхознадзора составлены протоколы об административных правонарушениях в отношении юридических и должностных лиц осуществляющих деятельность в сфере культурно- зрелищных мероприятий, на сумму 30 тысяч рублей.

При проведении государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Кемеровской области-Кузбасса, отобрано108 проб.

В рамках эпизоотического мониторинга отобрано 3908 проб, из них отправлено ВНИИЗЖ г. Владимир-1382 пробы; в Кемеровский филиал ФГБУ ЦНМВЛ-2526 проб.