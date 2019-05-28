Информация о нарушении ветеринарных требований

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области в мае текущего года проведена внеплановая проверка в отношении юридического лица ООО «Виктория», осуществляющего деятельность по предоставлению услуг общественного питания в г. Новокузнецке Кемеровской области.

Сотрудниками отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора в ходе проверки были выявлены нарушения требований ветеринарного законодательства РФ, а именно: в морозильных камерах на хранении обнаружена печень куриная, замороженная в количестве 20 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность данного вида продукции. Вышеуказанная продукция изъята из оборота и помещена на ответственное хранение. Постановлением о запрещении использования продукции по назначению, 20 кг печени куриной направлено на уничтожение.

Оформление ветеринарных сопроводительных документов необходимо для исключения фактов подмены товара, прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу, на непроисследованную продукцию, а значит возможно, опасную для жизни или здоровья человека – зараженную гельминтами, трихинеллезом, сибирской язвой и т.п. Ветеринарные сопроводительные документы оформляются на основании сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки подконтрольных товаров, результатов ветеринарно-санитарной экспертизы и лабораторных исследований.Без ветеринарных сопроводительных документов перемещение, хранение и реализация продукции животного происхождения запрещена.

По итогам проверки, в отношении юридического лица, допустившего нарушение, составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 10.8 КоАП.