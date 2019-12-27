Новости Кузбасса

В адрес Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской обасти поступают обращения граждан о разъяснении возможности путишествия с животными-компаньонами.

Согласно данному вопросу даем пояснения.

Первое, что нужно сделать это узнать требования страны которую вы планируете постетить со своим питомцем. В ряде стран есть ограничения на ввоз определённых животных: например, в Израиль нельзя ввозить бультерьеров, ротвейлеров и другие породы собак.

В связи с частыми изменениями в требовании стран сооветуем каждый раз проверять требование страны которую хотите посетить. Так же вожно созвониться с авиакомпанией, которую вы выбрали для перелета, и узнать правила транспортировки животного. На борт самолета принимают не всех животных. К примеру Аэрофлот ни в ручной, ни в багаже не принемаетчерепах, змей, морских свинок, бульдогов, мопсов и некоторые другие породы собак. Таких животных можно доставить в другую страну в качестве груза, то есть несопровождаемым багажом.

Второе, что нужно сделать это убедится, что вы выполнили все необходимые мероприятия: вакцинацию, чипирование и дегельминтизацию с внесеним всех отметок в международный паспорт, это помогут сделать в станции по борьбе с болезнями животных. Получить ветеринарный паспорт установленного образца можно там же.

Что нужно сделать для ввоза животного в большинство стран, – чипировать его. Ветеринарный врач вносит индивидуальный номер микрочипа в ветеринарный паспорт с указанием даты процедуры. Данные всех микрочипов заносятся в международную базу Animal-ID.

Вакцинация против бешенства – еще одно обязательное требование для путешествия с животным за рубеж (вакцинация нужна и для поездок с животным по России). Эта прививка необходима собакам, кошкам, домашним хорькам, кроликам и другим плотоядным животным. Для большинства стран вакцинацию нужно пройти не позже, чем за 21 день до пересечения границы. Это время нужно, чтобы в крови животного выработались антитела к вирусу бешенства. Для некоторых стран (например, для Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Тайваня, Японии) кроме самой вакцинации потребуется сдавать тест на напряженность иммунитета к вирусу бешенства (следующий шаг). Тест проводят строго в аккредитованных центрах, сдать его в районной станции по борьбе с болезнями животных нельзя.

Кроме вакцины против бешенства, животному нужно сделать другие прививки.

Собаки вакцинируются против чумы плотоядных, гепатита, парвовирусных инфекций и аденовирусных инфекций, лептоспироза. Кошки – против панлейкопении. Хорьки – против чумы плотоядных, вирусного энтерита, псевдомоноза. Кролики – против миксоматоза и вирусной геморрагической болезни. Для птиц и других животных также существуют особые исследования и процедуры. Узнать о нужных вам процедурах необходимо заранее в консульстве той страны, в которую направляетесь вы и ваш питомец.

Также в станции по борьбе с болезнями животных необходимо провести обработку животного против эхинококкоза (ленточных червей) с указанием в ветеринарном паспорте животного названия препарата и его производителя, даты и времени обработки. Обработка против эхинококкоза проводится не ранее 120 часов и не позднее 24 часов до ввоза животного на территорию Евросоюза.

Третье - для выезда в страны Евросоюза, СНГ, Евразийского экономического союза и во многие другие страны это исследование вам не понадобится. Однако для посещения Объединенных Арабских Эмиратов, Тайваня, Японии, Израиля и некоторых других стран через 21 день после вакцинации животного от бешенства нужно сдать тест на присутствие в его крови антител к опасному вирусу.

Данное исследование проводится в аккредитованных лабораториях. Например, в Клинико-диагностическом центре подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «ВГНКИ» (город Москва), ФГБУ «ВНИИЗЖ» (город Владимир). Если вы живете в другом городе, вам понадобится отправить образец крови животного в один из аккредитованных центров для исследования.

Если вы планируете путешествие с питомцем в Японию или Тайвань, тест на напряженность иммунитета животного к вирусу бешенства можно сдать только в ФГБУ “ВГНКИ”.

Результаты теста будут готовы через 5-14 дней – вы можете выбрать стандартное или экспресс-исследование.

Четвертое - вакцинированному и подготовленному к поездке животному для пересечения границы заранее необходимо оформить только международный ветеринарный паспорт.

Если он отсутствует или животное перемещается не для личного пользования, а для продажи или передачи другому владельцу, перед поездкой необходимо оформить ветеринарное свидетельство формы №1. Свидетельство оформляется в станции по борьбе с болезнями животных в информационной системе «Меркурий» и далее распечатывается на бумажном носителе.

Если животные перемещаются в страны СНГ (Украина,Молдова, Таджикистан,Узбекистан, Туркмения), свидетельство оформляется так же в станции по борьбе с болезнями животных в информациоонной системе “Меркурий” и далее распечатывается на бумажном носителе со степиняит защиты (бланк строй отчетности).

Если вы направляетесь в страны Евразийского экономического союза (Беларусь, Казахстан, Армения, Киргизия), вместо свидетельства оформляется ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1.

Важно знать: Свидетельство или сертификат можно оформить за 5 дней до даты отправки животного.

Пять - чтобы пройти ветеринарный контроль в аэропорту, вам понадобятся международный паспорт животного с данными о результатах всех вакцинаций и исследований или ветеринарное свидетельство формы №1 или ветеринарный сертификат Таможенного союза формы №1 при поездке в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию.

Если вы путешествуете в страны СНГ, животному достаточно ветеринарного свидетельства формы №1 на всем маршруте следования.

При поездке в Беларусь, Казахстан, Армению и Киргизию достаточно ветеринарного сертификата Таможенного союза формы №1.

Если вы едете в Евросоюз, в аэропорту сотрудники Россельхознадзора оформят на ваше животное Евросправку. Если цель вашего назначения любая другая страна, не перечисленная выше, то вам выдадут сертификат формы 5а.

Оформить сертификат формы 5а или Евросправку нужно заранее, необходимо обратиться в Управление Россельхознадзора.

Чтобы сократить время на получение документов, Евросправку можно оформить самостоятельно и просто заверить ее у инспектора Россельхознадзора. Образец для заполнения вы найдете на сайте Россельхознадзора в разделе ввоз,вывоз,транзит далее “для владельцев животных-компаньонов”.

И последнее, что необходимо знать, при возвращении в Россию не позднее, чем через 90 дней, вам достаточно предъявить в пункте пересечения границы или в аэропорту сертификат 5а, оформленный Россельхознадзором при вывозе животного, или международный ветеринарный паспорт.

В случае, если вы задержались за рубежом на срок свыше 90 дней, ввоз в Россию животного возможно осуществить в сопровождении международного паспорта, при условии наличия в нем отметки компетентного органа страны, из которой вы уезжаете, о проведении клинического осмотра питомца в течение четырнадцати дней перед отправкой.

Под отметкой компетентного органа подразумевается внесение в международный паспорт записи о проведении клинического осмотра с подтверждением, что животное здорово. Указанная запись должна быть завизирована подписью и печатью ветврача страны-экспортера, уполномоченного компетентным органом.

Если у Вас всеже остлись вопросы вы можите обратится в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области, отдел Государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте по телефону: 8(3842)36-15-86 или на адрес электронной почты: pvk@rsn42.ru.

PV