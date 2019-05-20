Новости Кузбасса

В Кемеровском районе горели садовые домики В Кемеровском районе произошел пожар. В СНТ "Березка" горели садовые домики. Сообщение о...

Легковушка протаранила столб в Кемерове Накануне на улице Терешковой в столице Кузбасса произошло ДТП – легковой автомобиль влетел в столб...

Более 500 деревьев высадили в Иркутске На 14 городских площадках было высажено более 500 крупномерных саженцев. Всего в акции приняли...