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Информация по внеплановым проверкам.

По исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 в первом квартале 2019 года, отделом фитосанитарного надзора была проведена 71 проверка хозяйствующих субъектов, занимающихся выращиванием зерновых и зернобобовых культур в области фитосанитарного надзора, из них

- 47 юридических лиц,

- 9 индивидуальных предпринимателей,

- 8 крестьянских хозяйств,

- 4 крестьянских фермерских хозяйств,

- 3 сельскохозяйственных производственных кооператива

- 3 элеватора,

- 1 хлебоприемное предприятие.

По итогам проведения в 48 хозяйствующих субъектах выявлены нарушения законодательства, а именно не проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, используемых для выращивания и хранения подкарантинной продукции: составлено 75 протоколов; вынесено 75 постановлений — из них 34 предупреждения, общая сумма наложенных штрафов — 25000 руб.; - выдано 48 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/05/2019
Общество
Кемерово
Новости Кузбасса

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