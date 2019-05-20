Новости Кузбасса

По исполнению поручения Правительства Российской Федерации от 28.11.2018 в первом квартале 2019 года, отделом фитосанитарного надзора была проведена 71 проверка хозяйствующих субъектов, занимающихся выращиванием зерновых и зернобобовых культур в области фитосанитарного надзора, из них
- 47 юридических лиц,
- 9 индивидуальных предпринимателей,
- 8 крестьянских хозяйств,
- 4 крестьянских фермерских хозяйств,
- 3 сельскохозяйственных производственных кооператива
- 3 элеватора,
- 1 хлебоприемное предприятие.
По итогам проведения в 48 хозяйствующих субъектах выявлены нарушения законодательства, а именно не проведение систематических карантинных фитосанитарных обследований подкарантинных объектов, используемых для выращивания и хранения подкарантинной продукции: составлено 75 протоколов; вынесено 75 постановлений — из них 34 предупреждения, общая сумма наложенных штрафов — 25000 руб.; - выдано 48 предписаний об устранении выявленных нарушений.
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