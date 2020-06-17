Новости Кузбасса

Вот и закончилась еще одна сложная пора у сельхозтоваропроизводителей - пора посевной. Много усилий приходится им затрачивать, чтобы вырастить и собрать урожай зерновых культур.

Но мало собрать урожай, надо еще все зерно хорошо сохранить. И особенно важно создать соответствующие условия для хранения зерна не только в крупных сельскохозяйственных холдингах, но и в малых фермерских хозяйствах, где нет больших дорогостоящих хранилищ. Правильная организация хранения зерна позволяет полностью сохранять его качество и свести к минимуму потери.

Время летит быстро, а надо все успеть: обработать посевы от сорняков, от полевых вредителей. Но не надо забывать и о подготовке зернохранилищ к приемке зерна нового урожая.

Обращаем внимание сельхозпроизводителей и хранителей зерна, что обязательные требования к зерну, обеспечивающие безопасность и сохранность его потребительских свойств, и в том числе обязательные требования к его хранению, установлены Техническим регламентом «О безопасности зерна» ТР ТС 015/2011, утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 874.

Помещения для хранения зерна должны быть очищены от пыли, грязи, зерновых отходов. Необходимо провести текущий ремонт: пол, кровля и стены не должна иметь отверстий и повреждений, способствующих проникновению атмосферных осадков и грунтовых вод внутрь помещения. Особое внимание нужно уделить созданию условий, препятствующих проникновению в зерносклады птиц и животных, а так же не допускать наличия в складах никаких посторонних предметов.

Кроме того, что зернохранилища должны быть сухими и чистыми, они должны быть не зараженными вредителями хлебных запасов. Для этого их обеззараживают - проводят дезинсекцию влажным, аэрозольным или газовым способом. Дезинсекция - комплекс мероприятий по борьбе с вредоносными насекомыми и клещами. Дезинсекции подвергают не только склады, но и прилегающие к ним территории, а так же используемое оборудование. Работы по дезинсекции проводят специально обученные люди, организации.

Подтвердить проведение обеззараживания можно только наличием соответствующих документов, выданных после осуществления данных мероприятий.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области напоминает всем сельхозтоваропроизводителям и хранителям зерна о соблюдении обязательных требований предъявляемым к зернохранилищам.

Сохранность будущего урожая в ваших руках!