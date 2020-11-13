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Информацию на сайте ПФР можно не только читать, но и слушать

Сегодня, 13 ноября, отмечается Международный день слепых. Он был учрежден для привлечения внимания общества к проблемам людей с плохим зрением или слепым и поиска решений этих проблем.

Чтобы люди с ослабленным зрением получали самую достоверную и актуальную информацию по пенсионным и социальным вопросам, на официальном сайте ПФР реализована версия для слабовидящих. Пользователь сам может выбрать размер шрифта и цвет фона. Есть возможность просматривать сайт в черно-белом оформлении и отключать картинки.

Также в версию сайта для слабовидящих интегрирован голосовой ассистент – функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную на ресурсе текстовую информацию. Таким образом, все публикуемые материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства. Прослушивать можно и короткие тексты наподобие меню страниц, названий разделов сайта, и длинные материалы, такие как новости или тематические статьи.

Чтобы озвучить текст на сайте, необходимо открыть меню «Для слабовидящих» в верхней части страницы, выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать выделенный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР используется прогрессивная технология обработки и воспроизведения данных, которая по качеству превосходит большинство существующих аналогов. В ней минимизированы такие неприятные особенности электронной диктовки текста, как резкие переходы между словами или смена тембра, неестественные интонации и произношение слов, часто встречающиеся в работе голосовых ассистентов.

Общество
kuzbassnews.ru
13/11/2020
Общество
Новости Кузбасса

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