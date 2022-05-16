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Инициатива от партии «Новые люди» нашла поддержку у Кузбассовцев

Наши сторонники провели опрос среди жителей региона о ЕГЭ и возможностях пересдачи этого экзамена.

Сейчас пересдать ЕГЭ можно только через год, мы считаем это неверным.

Необходимо предоставить выпускникам реальный шанс сдать экзамен повторно для получения лучшего результата. Мы писали об этом ранее

Жители Кузбасса единогласно поддержали инициативу Новых людей. Нужен механизм, регулирующий правила пересдачи без потери года.

Нагрузка учащихся в России одна из самых больших в мире, при этом качество образования падает. Оно предельно формализовано. Прицел на ЕГЭ, тесты и другие виды контроля и отчетности. Школьники живут в постоянном психологическом напряжении, выпускники вузов оказываются лишены реальных знаний, не могут найти работу, место в жизни - считает Владимир Малахин, член Совета регионального отделения партии «Новые люди» в Кемеровской области - Кузбассе, член Российской ассоциации политической науки. 

Каждый ребенок индивидуален. Только путем разнообразия возможностей и многочисленных проб есть шансы развить таланты каждого. Идея единого образовательного пространства, «единого учебника» противоречит этой базовой установке современного образования.

Политика
kuzbassnews.ru
16/05/2022
Политика

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