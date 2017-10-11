Инкассатор с товарищем похитили более 1 600 000 рублей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего кемеровчанина, обвиняемого в краже и покушении на кражу.

В декабре 2016 года в полицию поступил сигнал о том, что ночью в Рудничном районе Кемерово из банкомата похищено более 1 600 000 рублей. Эксперт-криминалист, осмотревший терминал, установил, что банкомат был вскрыт «родным» ключом.

По подозрению в совершении кражи полиция задержала двоих местных жителей. Полицейские установили, что один из злоумышленников на момент совершения преступлений являлся действующим инкассатором, а второй – бывшим работником банка. Сейф банкомата они вскрыли с помощью специально изготовленного дубликата ключа.

Как установили следователи и сотрудники уголовного розыска, к преступлению подельники готовились на протяжении нескольких месяцев. Они приобрели автомобиль с номерами другого региона и поставили иномарку к зданию, где располагался банкомат. Спустя несколько дней злоумышленники, надев в целях конспирации маски и перчатки, похитили деньги и скрылись на припаркованной накануне машине. Установлено, что ранее по аналогичной схеме подельники пытались похитить деньги из двух других банкоматов, но не смогли их вскрыть.

Похищенные деньги подозреваемые поделили поровну, но потратить успели только часть. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у них около 1 500 000 рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении одного из подозреваемых направлены на рассмотрение в суд. Санкции статей обвинения предусматривают в качестве наказания до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении второго фигуранта выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения.