Инновационные технологии в энергетике

Эти и другие темы, как никогда актуальные для Кузбасса, за круглым столом «Умные технологии и профессии будущего в топливно-энергетическом комплексе» на площадке КузГТУ обсуждали представители ведущих областных энергокомпаний: кузбасских филиалов «СГК», «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС» и «СО ЕЭС», а также «Кузбассэнергосбыт», «СУЭК–Кузбасс» .

Реализацию современной платформы «интеллектуальной энергетики» на конкретных примерах, которые активно реализуются в филиале «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго – РЭС», представил начальник отдела технологического развития, инноваций, энергоснабжения и повышения энергетической эффективности Андрей Петрищев. Он рассказал о перспективах развития электрозарядной инфраструктуры в Кузбассе. В течение года энергетики планируют расширить сеть ЭЗС в областном центре и установить 11 публичных электрозаправочных станций в самых оживленных уголках Кузбасса.

Большой интерес у присутствующих вызвала концепция «Цифрового РЭСа» (района электрических сетей), которую филиал «Кузбассэнерго – РЭС» реализуют в Топкинском районе. В рамках инновационного проекта здесь проводится автоматизация центров питания и сетей, внедряется комплексная система энергомониторинга и устанавливаются интеллектуальные приборы учета.

«Умные» технологии энергообъекта предполагают самодиагностику цифровых устройств, что позволяет в online-режиме контролировать процессы, происходящие с оборудованием, - поясняет спикер диалоговой площадки Андрей Петрищев. - В случае неисправностей интеллектуальные системы анализа данных дадут рекомендации по техническому обслуживанию и ремонту.

Участники круглого стола акцентировали особое внимание на том, что цифровизация электросетевого комплекса региона не возможна без специалистов с высокопрофессиональной подготовкой. Чтобы не тормозить этот процесс, нужны «умные энергетики», профессионалы, которые владеют глубокими знаниями в области современных информационных технологий.

«Концепция «цифровой электромонтер» меняет наш взгляд на профессию, рассказывает Андрей Петрищев. - Это набор инструментов, который позволяет специалистам получать необходимую информацию в режиме онлайн, мгновенно реагировать на события, происходящие в энергосистеме. Технологии приближены к современному воинскому оборудованию — это веб-камера, наушник, планшет, который позволяет моментально оценить состояние сети. Электромонтер с «когтями» и мотком провода на плече уходит в прошлое, при этом к энергетику формируются совершенно другие требования квалификации, уровня знаний, профессиональной пригодности. В энергетике очень важно добиться автоматизации, исключения человеческого фактора, ошибок в управлении.

Как отметил директор института энергетики Игорь Дворовенко, для подготовки таких профессионалов нужно плотное сотрудничество энергокомпаний с техническим университетом. Производственные задачи, разработка новых подходов и алгоритмов их решения с учетом последних изменений энергорынка – этим могут и должны делиться с будущими специалистами опытные энергетики.