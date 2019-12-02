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Иностранные специалисты настроили оборудование для оснежения горы Югус

1 декабря в Междуреченске состоялся пробный запуск системы оснежения на горе Югус. Пушки, стреляющие снегом, включили впервые.

Система искуственного оснежения, появившаяся на междуреченской горе, произведена итальянской компанией «ТехноАльпин». Ее представили приехали настроить и запустить насосную станцию.

Оборудование для насосной станции привезли в Междуреченск напрямую из Италии. Фура прибыла в город 14 ноября. На место эксплуатации ее доставили в контейнере, будучи готовой к работе. После подключения к электричеству и воде система способна производить снег круглосуточно, независимо от внешних условий или температуры воды.

Пробный запуск снегогенераторов прошел успешно. Открытие горнолыжного сезона на Югусе пройдет 7 декабря в 15:00.

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kuzbassnews.ru
02/12/2019
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