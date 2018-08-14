Инспектор ГИБДД за взятку приговорен к крупному штрафу

Бывший сотрудник ГИБДД УМВД России по Новокузнецку признан виновным в получении взятки.

В апреле 2016 года 41-летний сотрудник ГИБДД на проезжей части вблизи автозаправочной станции, осуществляя надзор за дорожным движением. Увидев водителя с признаками алкогольного опьянения, страж порядка, желая «заработать», предложил ему передать 20 тысяч рублей, однако после беседы договорились о сумме 15 000 рублей, которую инспектор получил в служебном автомобиле.

Обвиняемый вину в ходе следствия не признал, однако в судебном заседании в содеянном полностью признался и раскаялся.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 600 тысяч рублей.