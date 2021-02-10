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Инспектор Росгвардии рассказала, как стать добросовестным владельцем оружия

    В областном центре инспектор группы исполнения административного законодательства Управления Росгвардии по Кемеровской области — Кузбассу майор Ольга Алямкина в эфире радио «Маяк Кузбасс» рассказала об особенностях оборота в регионе гражданского оружия, а также об основных правонарушениях в данной сфере.

    В настоящий момент на территории Кемеровской области зарегистрировано около 50 тысяч владельцев, в чьих руках находится почти 90 тысяч единиц различного арсенала. Ольга Геннадьевна отметила, что за минувший год привлечено к административной ответственности около 1,5 тысяч владельцев стволов. Офицер подчеркнула, что самым распространенным правонарушением является несоблюдение сроков продления, перерегистрации и постановки оружия на учёт. Она напомнила, что владельцы гражданского оружия обязаны не позднее, чем за месяц до истечения сроков действия разрешения обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы для своевременной подачи заявления о продлении.

    На втором месте среди распространённых нарушений – несоблюдение правил хранения, ношения, транспортировки и использования оружия. Инспектор обратила внимание, что пренебрежение к установленным требованиям по обращению с оружием может привести к созданию условий по его утрате или хищению. Следует помнить, что за утрату оружия владельцу может грозить ответственность вплоть до уголовной.

    Кроме этого, Ольга Геннадьевна рассказала радиослушателям, как стать владельцем оружия.  

    - Сегодня процедура получения услуг лицензионно-разрешительной службы значительно упростилась, все документы можно подать через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» в электронном виде. Для получения оружия в целях охоты необходимо в первую очередь, это конечно же желание, а во-вторых: пройти медицинское освидетельствование; получить охотничий билет в Департаменте по охране объектов животного мира; пройти подготовку и обратиться в соответствующее подразделение Росгвардии по месту своего жительства. Чтобы получить необходимый перечень документов потребуется не так много времени, как кажется на первый взгляд, - рассказала представительница войск правопорядка.

 

   

Общество
kuzbassnews.ru
10/02/2021
Общество
Новости Кузбасса

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