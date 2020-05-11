Инспекторы ГИМС МЧС России патрулируют водные объекты Кузбасса

Навигационный период в Кузбассе начнется 29 мая. Однако, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам уже сейчас проводят патрулирования на реках области. Их задача – пресечь выход на воду до официального открытия сезона.

Инспекторы МЧС России напоминают, что в межнавигационный период эксплуатация плавсредств сопряжена с серьезными опасностями. Из-за подъёма уровня воды, стремительного течения и наличия в ней инородных предметов (бревен, досок, упавших деревьев и др.), велика вероятность повреждения двигателя, корпуса судна или опрокидывания плавсредства.

Владельцы судов, вышедшие на воду в межнавигационный период, рискуют быть подвергнутыми административному наказанию в виде штрафа от 5000 до 10000 рублей за нарушение ограничений по районам и условиям плавания. За управление судном в нетрезвом состоянии инспекторский состав имеет право поместить судно на специализированную штрафную стоянку. Также такая мера предусмотрена для лиц, не имеющих при себе документов на транспортное средство и для владельцев, чьи судна имеют технические неисправности.

В межнавигационный период разрешена эксплуатация только тех суден, которые привлечены установленным порядком на осуществление правоохранительных, контрольно – надзорных, спасательных и природоохранных функций.