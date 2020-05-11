Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Инспекторы ГИМС МЧС России патрулируют водные объекты Кузбасса

Навигационный период в Кузбассе начнется 29 мая. Однако, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам уже сейчас проводят патрулирования на реках области. Их задача – пресечь выход на воду до официального открытия сезона.

Инспекторы МЧС России напоминают, что в межнавигационный период эксплуатация плавсредств сопряжена с серьезными опасностями. Из-за подъёма уровня воды, стремительного течения и наличия в ней инородных предметов (бревен, досок, упавших деревьев и др.), велика вероятность повреждения двигателя, корпуса судна или опрокидывания плавсредства.

Владельцы судов, вышедшие на воду в межнавигационный период, рискуют быть подвергнутыми административному наказанию в виде штрафа от 5000 до 10000 рублей за нарушение ограничений по районам и условиям плавания. За управление судном в нетрезвом состоянии инспекторский состав имеет право поместить судно на специализированную штрафную стоянку. Также такая мера предусмотрена для лиц, не имеющих при себе документов на транспортное средство и для владельцев, чьи судна имеют технические неисправности.

В межнавигационный период разрешена эксплуатация только тех суден, которые привлечены установленным порядком на осуществление правоохранительных, контрольно – надзорных, спасательных и природоохранных функций.

Общество
Топ
kuzbassnews.ru
11/05/2020
Общество
Топ
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

На стройке в центре Кемерова произошёл пожар
Автор сообщает, что пожар уже ликвидирован, судя по кадрам, возгорание произошло на строившемся...
В Кузбассе седьмой пациент с коронавирусом скончался от пневмонии
Седьмой пациент скончался в Кузбассе от тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, еще у девяти...
В Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус
За минувшие сутки в Кузбассе ещё у 18 человек выявлен коронавирус.
В Кемерове на проспекте Ленина насмерть сбили мужчину
Трагедия произошла на остановке в районе "Юбилейного".
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus