Инспекторы Росгвардии поблагодарили работников ЧОП за содействие в задержании рецидивиста, проникшего ночью в магазин

В Прокопьевске инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, осуществляющие контроль за частной охранной деятельностью, выразили благодарность за профессионализм работникам ЧОП в пресечении противоправных действий на охраняемом объекте.

В ночное время группа быстрого реагирования одного из прокопьевских ЧОП прибыла на сработавшую сигнализацию и пресекла попытку выноса товара из охраняемого магазина крупной торговой сети. Злоумышленник, который в целях конспирации надел на голову пакет с прорезью, попытался скрыться бегством, но в результате был задержан подоспевшим на место происшествия экипажем вневедомственной охраны Росгвардии.

По предварительной информации, задержанный 43-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения разбил витрину охраняемого магазина и проник внутрь. Установленные в торговом зале камеры видеонаблюдения зафиксировали действия злоумышленника, который с пакетом на голове складывал алкогольную продукцию в продуктовые сумки, вынести которые ему помешали оперативно прибывшие работники ЧОП.

Для дальнейшего разбирательства задержанный мужчина был передан сотрудникам органов внутренних дел.

Фото: Росгвардия