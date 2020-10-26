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Инспекторы Росгвардии поблагодарили жителя Березовского, который добровольно выдал незаконное оружие

 В городе Березовский 45-летний местный житель выдал инспекторам лицензионно-разрешительной работы Росгвардии найденное оружие. По словам горожанина, во время сбора грибов он обнаружил в лесу на территории топкинского района полиэтиленовый сверток, в котором находилось ружье. Зная, что в регионе действует бессрочная профилактическая операция, по которой за добровольную выдачу оружия полагается денежное вознаграждение, мужчина решил сдать находку стражам правопорядка.

 По предварительной информации, выданным оружием является одноствольное ружье ИЖ-18. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, по окончанию которой ответственному кузбассовцу   может быть выплачено денежное вознаграждение в размере 7 000 рублей.

 Росгвардия Кузбасса напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Общество
Березовский
kuzbassnews.ru
26/10/2020
Общество
Березовский
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