Инспекторы Росгвардии провели профилактическое занятие со спасателями в Кемерове

В областном центре представители лицензионно-разрешительной работы Росгвардии рассказали сотрудникам кемеровского военизированного горноспасательного отряда об особенностях оборота оружия.

Заместитель начальника кемеровского отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по Кузбассу старший лейтенант Федор Степчук напомнил правила обращения с зарегистрированным оружием, а также требования законодательства в данной сфере. Кроме этого, инспектор Росгвардии рассказал спасателям о порядке действий в случае обнаружения незаконного оружия и боеприпасов.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия