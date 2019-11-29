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Инспекторы Шорского национального парка совершенствуют свои навыки

Государственные инспекторы национального парка совершенствуют свои профессиональные навыки.

Очередные занятия государственных инспекторов в области охраны окружающей среды состоялись в ФГБУ «Шорский национальный парк».

В теоретической части занятий сотрудники отдела охраны ознакомились с материалами административной практики, порядком составления протоколов и постановлений.

Изучив теоретический блок на занятиях, инспекторы разбирали основные нюансы при составлении административных протоколов. Особое внимание было уделено вопросам сбора вещественных доказательств на месте правонарушений, в целях дальнейшего проведения расследования. Закрепили практические навыки по обращению с техническими средствами и оборудованием.

Сотрудники отдела научно-исследовательской и эколого-просветительской деятельности подготовили для инспекторского состава презентацию о проведении зимних маршрутных учетов (ЗМУ). Ознакомили о сроках проведения и методике маршрутного учета, об основных недочетах, допускаемых при проведении данных работ.

Для совершенствования природоохранной деятельности государственные инспекторы наметили планы на декабрь месяц текущего года, а так же обсудили актуальные вопросы деятельности отдела охраны национального парка.

 

Елена Дударева, ФГБУ «Шорский национальный парк»

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kuzbassnews.ru
29/11/2019
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