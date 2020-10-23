Инструментальный ансамбль «Дилижанс» Тяжинского РДК стал Лауреатом I степени Международного конкурса

Экс-замгендиректора РЭА Минэнерго РФ арестован судом в Кемерове В Кемерове экс-гендиректору РЭА Минэнерго РФ предъявлено обвинение в мошенничестве, а именно - в...

В Кузбассе за сутки зафиксировали 175 случаев коронавируса К сожалению, за сутки скончались 2 пациента с подтвержденным COVID-19. Ими оказались женщина в...

Минздрав Кузбасса ответил, можно ли лечить коронавирус дома Множество жалоб от горожан поступает на длительные ожидания приёмов у лечащих врачей. Это подвигло...