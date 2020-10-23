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Инструментальный ансамбль «Дилижанс» Тяжинского РДК стал Лауреатом I степени Международного конкурса
Жюри Международного конкурса музыкального творчества «Звездная дорожка» высоко оценило мастерство тяжинских музыкантов в номинации «Инструментальный жанр».
Кроме того, в октябре 2020 года народный самодеятельный коллектив, ансамбль «Дилижанс» стал Лауреатом II степени в Первом международном конкурсе-фестивале творчества и искусств «Сила творчества» (дистанционно). Руководитель коллектива Максим Викторович Безручко и концертмейстер Валентина Георгиевна Безручко получили благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса.
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