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Инструментальный ансамбль «Дилижанс» Тяжинского РДК стал Лауреатом I степени Международного конкурса

Жюри Международного конкурса музыкального творчества «Звездная дорожка» высоко оценило мастерство тяжинских музыкантов в номинации «Инструментальный жанр».
Кроме того, в октябре 2020 года народный самодеятельный коллектив, ансамбль «Дилижанс» стал Лауреатом II степени в Первом международном конкурсе-фестивале творчества и искусств «Сила творчества» (дистанционно). Руководитель коллектива Максим Викторович Безручко и концертмейстер Валентина Георгиевна Безручко получили благодарственное письмо оргкомитета Международного конкурса.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/10/2020
Культура
Тяжин
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Новости Кузбасса

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