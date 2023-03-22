Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Интеллектуальная игра «Мы первые», в рамках фестиваля «Ночь Юрия Гагарина»

С 10 по 16 апреля в арт-зале Кузбасскино для кемеровских школьников и студентов состоятся интеллектуальные игры «Мы первые», в рамках проведения фестиваля «Ночь Юрия Гагарина».

12 апреля 1961 года состоялся первый полет человека в Космос - на земную орбиту вывели первый в мире космический корабль-спутник. Пилотом корабля стал советский летчик-космонавт Юрий Гагарин, превратившийся после этого в символ покорения космоса. С тех пор этот день в России отмечают как День космонавтики, а в мире — Международный день полета человека в космос.

Перед началом интеллектуальной игры участникам будет представлен познавательный видеоролик о первом полете в Космос, информация из которого поможет справиться с заданиями. В ходе интеллектуальной игры каждый сможет проверить свои знания в области космонавтики и фантастики, узнать интересные факты о Космосе, ученых и людях, покоривших космическое пространство. 

Интеллектуальная игра включает в себя несколько туров, а участники делятся на команды, которые соревнуются между собой.

Мероприятие завершится просмотром документального фильма «Алексей Леонов. Космос внутри» о нашем известном земляке, выдающемся советском и российском космонавте, Алексее Леонове. Фильм создан ООО «Кинокомпания «Гамма», с участием дочери космонавта Оксаны Леоновой.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

 

Фото: Кузбасскино

Культура
kuzbassnews.ru
22/03/2023
Культура

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus