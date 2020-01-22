Новости Кузбасса

25 января в 15-30 в кинозале «Кузбасскино» (пр. Советский 4) в честь празднования дня студента состоится молодежный интеллектуальный челлендж «Логики. нет», это новое, разноуровневое и современное направление культурных программ среди подрастающего поколения, программа проводится совместно с отделом Молодежной политики г. Кемерово.

В программе интеллектуального челленджа: интерактивные задания, логические задачи, музыкальные загадки по тематике кино, и все это приправлено веселым юмором и подано в атмосфере товарищеского состязания!

В финале программы победителей ждут призы, а также просмотр фильма из фильмофонда Кузбасскино для всех участников.

Приглашаем всех студентов, любителей интеллектуальных состязаний, и просто веселых людей города Кемерово в кинозал «Кузбасскино»!

Дополнительная информация по телефону: 36-43-69.