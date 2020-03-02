Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Интеллектуальный КИНОквиз «сПИлберг».

Все участники разместятся за столами и в режиме интеллектуальной битвы поборются за призы и звание «Самый умный». Призовые баллы наберут те команды, за чьими столиками прозвучат правильные ответы. Учитывается скорость и качество выполнения поставленной задачи.

Молодежный интеллектуальный КИНОквиз «сПИлберг», в день празднования Международного дня числа «ПИ», проходит на площадках Кузбасса впервые. Это будет интересным опытом интеллектуальной схватки, который обязательно станет традицией.

В программу интеллектуального КИНОквиза войдут: интерактивные задания, логические задачи, музыкальные и математические загадки, и все это приправлено веселым юмором и подано в атмосфере товарищеского состязания!

В финале победителей наградят призами, а также все участники интеллектуального КИНОквиза посмотрят фильм из фильмофонда «Кузбасскино».

Дополнительная информация по телефону: 36-43-69.

Культура
Кемерово
Афиша
Кемерово
kuzbassnews.ru
02/03/2020
Культура
Кемерово
Афиша
Кемерово
Loading...
Новости Кузбасса

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Кузбассовец хотел заживо сжечь падчерицу с грудным ребёнком
Во время посиделок обвиняемый стал предъявлять претензии 18-летней падчерице. Мужчине не нравилось...
Бывший тренер ХК «Кузбасс» Сергей Мяус назначен советником губернатора
2 марта в ходе аппаратного совещания Сергей Цивилёв представил нового советника по физической...
Сергей Цивилев вручил главе Белова 25 миллионов рублей
Во время рабочего визита Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил главе Белова Алексею Курносову...
Четверть новокузнецкого жилфонда на три дня оставят без горячей воды
Отмечается, что под отключение попадут 653 многоквартирных дома, 29 школ, 32 детсада, 11 гостиниц,...
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2020
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus