Новости Кузбасса

Все участники разместятся за столами и в режиме интеллектуальной битвы поборются за призы и звание «Самый умный». Призовые баллы наберут те команды, за чьими столиками прозвучат правильные ответы. Учитывается скорость и качество выполнения поставленной задачи.

Молодежный интеллектуальный КИНОквиз «сПИлберг», в день празднования Международного дня числа «ПИ», проходит на площадках Кузбасса впервые. Это будет интересным опытом интеллектуальной схватки, который обязательно станет традицией.

В программу интеллектуального КИНОквиза войдут: интерактивные задания, логические задачи, музыкальные и математические загадки, и все это приправлено веселым юмором и подано в атмосфере товарищеского состязания!

В финале победителей наградят призами, а также все участники интеллектуального КИНОквиза посмотрят фильм из фильмофонда «Кузбасскино».

Дополнительная информация по телефону: 36-43-69.