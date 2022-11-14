Интерактивная программа «О барабанах и барабанщиках» пройдет в Новокузнецке

19 ноября, в 12:00, в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (проезд Крепостной,1) состоится интерактивная программа «О барабанах и барабанщиках». Мероприятие приурочено ко Дню артиллерии и ракетных войск.

В январе 1822 года подпоручик Мальцов принимает Кузнецкий артиллерийский гарнизон. На тот момент артиллерийское подразделение состояло из 38-ми рядовых, 3-х нестроевых, 4-х фейерверкеров (с нем. «работник огня», унтер-офицерский чин, исполняющий обязанности начальника орудия, отдающий команды по наводке, стрельбе и проч.) и 1 барабанщика.

Строевая должность барабанщика введена царём Алексеем Михайловичем во всех стрелецких, солдатских и драгунских полках, а Петром I (который сам был барабанщиком в потешных войсках) – в артиллерии и во флоте. Барабан использовался в войсках при подаче боевых, походных, учебных сигналов.

Сотрудник музея расскажет об истории барабанщика в российской армии, а также необычных экспериментальных моделях артиллерийский орудий, разрабатываемых в XIX веке в Российской империи, сопроводив рассказ мультимедийной презентацией и предметами, покажет костюм барабанщика времен Отечественной войны 1812 года.

Фото: музей-заповедник «Кузнецкая крепость»