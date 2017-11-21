Интерактивная «шпаргалка» - для студентов и не только

Руководство филиала «МРСК Сибири» – «Кузбассэнерго – РЭС» поддержало рационализаторское предложение молодого перспективного инженера Сергея Захаренко по разработке информативного стенда «Электробезопасность в сетях постоянного и трехфазного переменного тока до 1 кВ». Автор идеи получил свидетельство на свою разработку и теперь может применять её для обучения правилам электробезопасности сотрудников компании и студентов вузов.

Интерактивный стенд кузбасского энергетика – это миниатюрная и единственная в своем роде «энциклопедия», которая наглядно демонстрирует студентам опасность прикосновения к токоведущим частям, при этом объясняя многие физические явления простым языком. Стенд работает по принципу современных гаджетов: на рабочейпанели можно выбрать необходимый режим, прикоснуться к кнопке моделирования, и умное изобретение тут же выводит значение тока поражения на цифровой амперметр.

«Желание что-то усовершенствовать, реализовать свой творческий потенциал появляется тогда, когда ты занимаешься любимым делом, - считает ведущий инженер филиала «МРСК Сибири» - «Кузбассэнерго - РЭС» Сергей Захаренко. - А когда видишь, что твоя задумка воплотилась в жизнь, испытываешь колоссальное чувство удовлетворения от своей работы, от компании, где ты можешь реализовать себя не только, как специалист, но и первооткрыватель в своем роде».

Будучи не только отличным инженером, но и преподавателем Кузбасского государственного технического университета, Сергей долго вынашивал в голове идею доступного обучающего стенда по энергобезопасности, который можно использовать в качестве наглядного учебного пособия и для работников компании, и для студентов вуза.

«Для разработки проекта требовалась оптимальная и универсальная концепция, охватывающая наибольшее количество вариантов, но при этом не перегруженная информацией, - поясняет Сергей. – Я понял, что необходимо разработать наглядную «шпаргалку», которая понятно и доступно демонстрирует зависимость силы тока, проходящего через тело человека от различных условий: напряжения прикосновения, режима работы нейтрали, сопротивления человека и так далее».