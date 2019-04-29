Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат выплаты в честь Дня победы

По 10 000 рублей получат 645 инвалидов и участников ВОВ – жителей Кемеровской области согласно недавно подписанному указу Президента РФ о ежегодных выплатах ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., постоянно проживающим на территории России, Латвии, Литвы и Эстонии.

В Отделении Пенсионного фонда по Кемеровской области уже проведена вся необходимая предварительная работа, связанная с подготовкой списков получателей и организацией выплаты.

Средства будут доставляться инвалидам и участникам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в течение мая 2019 года отдельно от других пенсионных и социальных выплат. Специально обращаться в Пенсионный фонд для ее получения не надо, все будет осуществляться в беззаявительном порядке на основании данных ПФР.

Напомним, что ранее подобные выплаты были единовременными. С 2019 г. ветераны Великой Отечественной войны будут получать выплаты ко Дню Победы по 10 тысяч рублей ежегодно.