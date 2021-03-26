Инвестиции «Россети Сибирь» в развитие сетей Кемеровского района вырастут вдвое

Специалисты Кузбасского филиала компании «Россети Сибирь» уже приступили к подготовке электрических сетей в муниципалитетах региона к новому отопительному сезону. Так в Кемеровском муниципальном округе вложения в развитие электросетевой инфраструктуры в 2021 году вырастут с 84 (в 2020 году) до 168 млн рублей.

Приоритетное направление инвестиционной программы – техническое перевооружение распределительных сетей напряжением 6-10 киловольт, от которых получают электричество котельные и объекты ЖКХ. Кузбасские энергетики проведут реконструкцию 66 км таких линий электропередачи и направят на это почти 150 млн рублей (из 168 млн рублей).

В текущем году специалисты «Кузбассэнерго – РЭС» установят в муниципальном округе еще 4 реклоузера. Эти «умные» компактные устройства монтируются на протяженных линиях и линиях с ответвлениями. Их главная задача – в случае нарушения в сети отключить повреждённую часть, оставив основную под напряжением, а потребителей со светом. Таким образом энергетики рассчитывают повысить надежность электроснабжения жителей села Березово, поселков Кузбасский и Ленинградский.

На ремонтную кампанию в округе «Кузбассэнерго – РЭС» направит еще не менее 32 млн рублей. На эти средства энергетики отремонтируют 100 км линий, расчистят около 50 га трассы в охранных зонах, заменят около 400 опор с монтажом нового самонесущего изолированного провода, капитально отремонтируют 11 трансформаторных подстанций.

Выполнение всех намеченных мероприятий – залог качественной подготовки к несению пиковых нагрузок зимой. С 2019 года филиал уже добился снижения количества отключений в районе на 54 %, средняя длительность перерыва электроснабжения сократилась на 15 %, а показатель удельной аварийности уменьшился на 56 %.