Инвестиционный потенциал проекта ТРК «Междуреченск» оценили предприниматели

В Москве состоялся инвест-пичинг, на котором команды-победители конкурса Агентства стратегических инициатив отвечали на вопросы потенциальных инвесторов. О перспективах окупаемости, об условиях, созданных на местах для бизнеса, – вопросы звучали острые и откровенные. В итоге эксперты указали на объективные недочеты проектов, которые командам предстоит исправить.

– Никакой туризм невозможен без предпринимателя», - подчеркнула Ольга Захарова, заместитель директора АСИ. - Впереди сложная работа по формированию туристических предложений, от которых бизнес не сможет отказаться.

На сегодняшний день потенциальным инвесторам Междуреченск предлагает строительство отельного городка на г. Югус, открытие современных точек питания; создание визит-центра на Поднебесных Зубьях с прокатом снаряжения и организацией туров «под ключ». Это лишь первые шаги в реализации большого плана по строительству в городе экокурорта «Черный Салан».

Команда Междуреченска намерена связаться с бизнесменами России, которые специализируются на строительстве медицинских центров, спортивных и горнолыжных баз. Сильной стороной проекта Междуреченска на фоне других территорий организаторы конкурса отмечают сильную, проработанную идеологию.

–Это создание таёжной цивилизации и принципов нового взаимодействия человека и природы. Манифест проекта: подчиниться законам тайги, научиться не просто не вредить природе, но помогать ей восстанавливаться. Зелёная экономика как новое будущее. Deep+Sustainable. Ответственность, глубокий туризм и вовлечение туристов в развитие территории, постоянное взаимодействии на расстоянии. Уверен, что к этим ценностям все мы рано или поздно придем не только в туризме, но и в жизни, - высказался Вячеслав Иванов, директор направления «Экотуризм» АСИ.

Следующим шагом знакомства предпринимателей с территорией станет «инвест-фрирайд». В декабре всех заинтересованных пригласят на вершину Черного Салана, самым смелым предложат скатиться со склона длиною четыре с половиной километра.

–Наша общая задача - сделать так, чтобы проекты оставались не просто «красивой картинкой», а были реализованы и принесли реальные практические результаты. У нас уже есть интересные идеи сразу по нескольким территориям для связки ВЭБ.РФ и Фонда развития моногородов. Будем прорабатывать их с командами, - сказала Ирина Макиева, зампредседателя ВЭБ.РФ, гендиректор МОНОГОРОДА.РФ.

Фото: пресс-служба администрации Междуреченска