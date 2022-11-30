Инвестируем в кадры: Кузбасский филиал «Россети Сибирь» развивает систему наставничества

С начала частичной мобилизации в подразделения «Кузбассэнерго – РЭС» трудоустроены 16 студентов сузов, которые пришли на предприятие в рамках кадрового замещения.

Все они успешно получили группу допуска и сейчас продолжают набираться опыта, работая под присмотром своих наставников. Чтобы взаимодействие было более эффективным, в компании организовали проведение специальных тренингов с участием психолога.

«Наша цель – в процессе тренинга максимально сблизить наставников и еще вчерашних студентов, наладить двустороннюю коммуникацию. Только так можно добиться вовлеченности и слаженной работы на результат. Считаю, что это у нас получилось», – объяснил Виктор Рычков, начальник управления персоналом филиала «Кузбассэнерго – РЭС».

Для мотивации новых сотрудников в «Россети Сибирь» разработана комплексная программа поддержки. Одна из мер – денежная компенсация аренды жилья в размере 10 000 рублей ежемесячно, на которую молодой специалист может рассчитывать в течение 3-х лет с момента трудоустройства. Для иногородних студентов также предусмотрена возможность релокации по месту жительства в рамках географии работы подразделения филиала.

«Россети – большая, интересная компания федерального уровня, – рассказал студентам Дмитрий Власов, директор производственного отделения Северо-Восточных электрических сетей. – В плане социальной защиты каждому нашему сотруднику предоставляется полный социальный пакет и пакет добровольного медицинского страхования (ДМС). В компании есть профсоюз, действует коллективный договор. Всегда приветствуется карьерный рост и обучение».

В частности, совместно с Кузбасским государственным техническим университетом (КузГТУ) в «Кузбассэнерго – РЭС» разработали уникальное предложение для молодых специалистов: каждый из трудоустроившихся студентов, кто захочет получить высшее образование, может поступить на очную форму дистанционного обучения на бюджетные места института энергетики КузГТУ. Ребята получат дипломы очной формы обучения, но при этом само обучение могут проходить без отрыва от производства. Для сдачи сессии дважды в год помимо основного отпуска предоставляются два дополнительных учебных, которые полностью оплачиваются компанией.

«Я отработал чуть больше месяца, получил свою первую зарплату. И это, знаете, очень приятное ощущение, – поделился Илья Вдовиченко, электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА 4 разряда. – Не рассчитывал на получение высшего образования в ближайшее время, но озвученное предложение меня очень заинтересовало. Впечатления от работы в компании пока что самые положительные».

Фото: Кузбассэнерго – РЭС